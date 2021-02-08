Ляшко рассказал, когда вакцинируют Зеленского и министров

Первые лица государства могут вакцинироваться от COVID-19 на втором этапе плана иммунизации населения от коронавирусной болезни.
Об этом на пресс-конференции в рамках форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.
«Президент как верховный главнокомандующий попадает на вакцинацию во втором этапе. ... Также на втором этапе у нас указанные лица, выполняющие критические для государства функции, поэтому премьер-министр и министры могут спокойно вакцинироваться, даже без изменения дорожной карты. Такое мы видим везде — лидеры показывают одними из первых проведение прививок теми иммунобиологическими препаратами, которые в дальнейшем массово используются для вакцинации населения стран, возглавляемых ими», — сказал Ляшко.
Ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что несколько этапов вакцинации от COVID-19, которые определил в своем плане Кабинет министров, могут проводиться параллельно, при условии поставки достаточного количества вакцин от COVID-19 в Украину.
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