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Ляшко рассказал, когда вакцинируют Зеленского и министров

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Ляшко рассказал, когда вакцинируют Зеленского и министров

Первые лица государства могут вакцинироваться от COVID-19 на втором этапе плана иммунизации населения от коронавирусной болезни.

Об этом на пресс-конференции в рамках форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.

«Президент как верховный главнокомандующий попадает на вакцинацию во втором этапе. ... Также на втором этапе у нас указанные лица, выполняющие критические для государства функции, поэтому премьер-министр и министры могут спокойно вакцинироваться, даже без изменения дорожной карты. Такое мы видим везде — лидеры показывают одними из первых проведение прививок теми иммунобиологическими препаратами, которые в дальнейшем массово используются для вакцинации населения стран, возглавляемых ими», — сказал Ляшко.

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Ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что несколько этапов вакцинации от COVID-19, которые определил в своем плане Кабинет министров, могут проводиться параллельно, при условии поставки достаточного количества вакцин от COVID-19 в Украину.

вакцина, Владимир Зеленский, Виктор Ляшко
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