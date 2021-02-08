Результаты международных языковых экзаменов можно будет засчитывать как итоговую аттестацию по иностранному языку

Результаты международных языковых экзаменов можно засчитывать как государственную итоговою аттестацию по иностранному языку в 2020/2021 учебном году, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
«Министерство образования и науки разработало методические рекомендации по особенностям проведения государственной итоговой аттестации по иностранным языкам в учреждениях общего среднего образования в 2020/2021 учебном году», — говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.
Согласно с приказом министерства о проведении ГИА в 2020/2021 учебном году, соискатели образования, которые для прохождения аттестации выбрали третьим учебным предметом историю Украины, могут выбрать четвертым учебным предметом иностранный язык и наоборот.
В то же время, соискатели образования, которые выбрали третьим учебным предметом один из иностранных языков, могут выбрать четвертым учебным предметом другой иностранный язык.
Кроме того, соискателям полного общего среднего образования, которые в текущем или предыдущем календарном году получили сертификат (диплом) международного языкового экзамена по иностранному языку уровня B-1 и высшего уровня (для классов, которые изучают иностранный язык по уровню стандарта или академическому уровню) или уровня В-2 (для классов с углубленным изучением иностранных языков) и высшего уровня, результаты этих экзаменов засчитываются как аттестация по иностранному языку.
С рекомендуемым перечнем международных языковых экзаменов, результаты которых засчитываются как аттестация по иностранному языку в 2020/2021 учебном году, можно ознакомиться на сайте Минобразования.
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