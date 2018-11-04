Ученые узнали, в каком возрасте лучше всего начинать изучение иностранных языков

Наибольшие шансы овладеть иностранным языком на уровне носителя имеют те, кто начал обучение в возрасте до десяти лет, выяснили специалисты центра нейро- и когнитивных наук Массачусетского технологического университета (MIT). Исследование опубликовано в журнале Cognition.
Ученые разработали компьютерную модель для анализа информации, собранной с 670 тысяч человек различных национальностей и возрастов (младшему участнику было десять лет, старшему — 70, средний возраст — от 20 до 30 лет). В своих анкетах респонденты указывали возраст, «стаж» обучения английскому языку, а также выполняли тест на знание грамматических правил.
В результате выяснилось, что лучше всего грамматика иностранного языка усваивается в детстве и в подростковом возрасте. При этом после 18 лет способность быстро обучаться сохраняется, но выйти на уровень носителя языка станет гораздо сложнее.
Исследователи отмечают, что выявленная закономерность может объясняться как биологическими, так и социокультурными факторами, влияющими на развитие личности.
«Грубо говоря, это период совершеннолетия, который может доходить до 17-18 лет. После этого человек покидает отчий дом, может быть, начинает полноценно трудиться на полную ставку либо становится студентом. Эти факторы в совокупности могут сказаться на темпах обучаемости любому языку», — отметил один из авторов исследования, профессор MIT Джош Тененбаум.
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