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За месяц украинцы задекларировали 2,8 миллиарда доходов

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За месяц украинцы задекларировали 2,8 миллиарда доходов

Украинцы в январе 2021 года подали 13 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах и задекларировали полученные в 2020 году доходы на сумму 2,8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

«Сумма налога на доходы физических лиц, самостоятельно определенная к уплате, составляет 90 млн грн, сумма военного сбора — 12,7 млрд гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее активно декларируют доходы жители Кировоградской области и Киева — по 1,4 тыс деклараций.

«Наибольший удельный вес в структуре задекларированных облагаемых доходов приходится на доходы, полученные в виде наследства (подарков) — 446 млн грн, другие доходы — 462 млн грн и иностранные доходы — 124 млн гривен», — добавили в Налоговой.

При этом, доходы в сумме более 1 млн грн задекларировали 336 человек.

«Самые большие суммы налогооблагаемых доходов и налоговых обязательств к уплате определены в декларациях жителей Полтавской и Сумской областей: с иностранного дохода и дохода от продажи инвестиционного актива ими задекларировано к уплате почти по 10 млн гривен», — говорится в сообщении.

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В налоговой напомнили, что граждане и физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, имеют право подать декларацию 2020 года до 1 мая 2021. Последний день подачи декларации — 30.04.2021. При этом, налоговые обязательства, определенные такими физическими лицами в декларациях, должны быть оплачены до 2 августа 2021 года (включительно).

налоги, ГНС
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