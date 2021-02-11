В Лондоне появится машина скорой помощи на водороде

Ливерпульская компания Ulemco, которая специализируется на переводе коммерческого транспорта на водород, анонсировала новый проект по созданию машины скорой помощи. Машина экстренной службы на водородных топливных элементах предназначается для использования в Лондоне. Первые водородные автомобили будут переданы местной службе скорой помощи NHS Trustу же этой осенью.

Новинка получит название Zerro (сокращение от Zero Emission Rapid Response Operations). Также в проекте принимают участие компании Lyra Electronics, Ocado и Promech Technologies. В состав силовой установки машины войдут батареи емкостью 92 киловатт-часа и 30-киловаттный блок топливных элементов Ballard.

Баллон с 8 кг водорода установят на крыше машины. Без дозаправки автомобиль сможет проезжать чуть более 320 километров. Максимальная скорость — 145 км в час. Грузоподъемность автомобиля скорой помощи составит примерно 900 килограммов.

На данный момент целый ряд производителей ведут разработку или уже выпускают машины на водородных топливных элементах. Так, в прошлом году концерн Daimler представил модель Mercedes-Benz GenH2, которая стала первым грузовиком немецкой марки с силовой установкой на водородных топливных элементах. Автомобиль пока существует только в виде прототипа, однако немцы обещают наладить серийный выпуск подобных машин в 2024 году.

В свою очередь, компания Hyundai создала отдельный бренд HTWO, под которым корейцы будут развивать технологии и производить силовые агрегаты на водородных топливных элементах. Название HTWO представляет собой расшифровку обозначения молекулы водорода — «H2», а также дает отсылку к английскому слова «Humanity» («Гуманность»).