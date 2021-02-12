Основательница сервиса знакомств стала самой молодой self made-миллиардершей

Глава и соосновательница сервиса знакомств Bumble, 31-летняя Уитни Вульф Херд после проведения IPO стала самой молодой женщиной-миллиардером, самостоятельно заработавшей состояние, сообщил Forbes.

Акции Bumble начали торговаться на бирже Nasdaq накануне, 11 февраля. При проведении IPO цена бумаг составила $43 за штуку. Однако на первых торгах стоимость акций выросла более чем на 85% — до $79,6 за бумагу, на максимуме рыночная стоимость компании превысила $15 млрд.

Уитни Вульф Херд принадлежит почти 12% компаний (21,54 млн акций). Ее долю после IPO Forbes оценил в $1,6 млрд. В такую же сумму эксперты журнала оценивают состояние младшей из двух самых молодых миллиардерш мира — 25-летней норвежки Александры Андресен. Однако, в отличие от Херд, Александра и 26-летняя Катарина Андресен ($1,5 млрд) унаследовали свои капиталы от отца, передавшего дочерям по 42% в капитале семейной компании Ferd.

В 2019 году Forbes назвал самой молодой женщиной, заработавшей состояние в $1 млрд 21-летнюю американскую модель Кайли Дженнер, однако сейчас в список миллиардеров та не входит.

Bumble — сервис для знакомств. От своих конкурентов он отличается тем, что на Bumble первыми выходить на связь могут только женщины.

Вульф Херд была соучредителем и одним из руководителей сервиса Tinder. В 2014 году она покинула компанию после того, как подала в суд на своего бывшего начальника, обвинив его в сексуальных домогательствах и угрозах. В Tinder обвинения отрицали, и вскоре конфликт был урегулирован.

Вскоре после ухода из Tinder Вульф Херд вместе с российским миллиардером Андреем Андреевым, создавшим сервис знакомств Badoo, основали приложение Bumble.