В мире хотят ввести глобальный налог на сверхбогатых

Целый ряд международных организаций и миллионеров предложили ввести налог на сверхбогатых с целью борьбы с пандемией коронавируса. «В то время как миллиарды людей борются на фоне пандемии за выживание, имущество миллиардеров выходит из-под контроля. Это не может быть справедливо», — заявила координатор движения по борьбе с неравенством Fight Inequality Alliance Дженни Рикс в среду, 19 января.
Активисты обнародовали свою инициативу по случаю Всемирного экономического форума в Давосе, который в этом году в связи с пандемией коронавируса проходит в виртуальном формате.
Вместе с международной гуманитарной организацией Oxfam, Американским институтом политологии и объединением обеспеченных американцев «Патриотичные миллионеры» (Patriotic Millionaires) движение по борьбе с неравенством предложило ввести глобальный налог на сверхбогатых в зависимости от размеров их состояний. Имущество свыше 5 млн долларов предлагается обложить ежегодным налогом в размере 2 процентов, имущество свыше 50 млн долларов — налогом в размере 3 процентов, а имущество свыше миллиарда долларов — налогом в размере 5 процентов.
По оценкам активистов, в результате можно было бы ежегодно собирать свыше 2,5 трлн долларов. Это позволило бы избавить от бедности 2,3 млрд человек и обеспечить вакцинами против коронавируса все население Земли.
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