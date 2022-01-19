Войти
Лукашенко заявил о наращивании войск Украины у границ Беларуси
дружба народов
Лукашенко заявил о наращивании войск Украины у границ Беларуси
Трамп заявил, что фейки о России усложняли ему работу
резонанс
Трамп заявил, что фейки о России усложняли ему работу

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

инициатива
RSS

В мире хотят ввести глобальный налог на сверхбогатых

473
В мире хотят ввести глобальный налог на сверхбогатых

Целый ряд международных организаций и миллионеров предложили ввести налог на сверхбогатых с целью борьбы с пандемией коронавируса. «В то время как миллиарды людей борются на фоне пандемии за выживание, имущество миллиардеров выходит из-под контроля. Это не может быть справедливо», — заявила координатор движения по борьбе с неравенством Fight Inequality Alliance Дженни Рикс в среду, 19 января.

Активисты обнародовали свою инициативу по случаю Всемирного экономического форума в Давосе, который в этом году в связи с пандемией коронавируса проходит в виртуальном формате.

Вместе с международной гуманитарной организацией Oxfam, Американским институтом политологии и объединением обеспеченных американцев «Патриотичные миллионеры» (Patriotic Millionaires) движение по борьбе с неравенством предложило ввести глобальный налог на сверхбогатых в зависимости от размеров их состояний. Имущество свыше 5 млн долларов предлагается обложить ежегодным налогом в размере 2 процентов, имущество свыше 50 млн долларов — налогом в размере 3 процентов, а имущество свыше миллиарда долларов — налогом в размере 5 процентов.

Читайте также: Минздрав разрешил использовать для ревакцинации от COVID-19 любую вакцину

По оценкам активистов, в результате можно было бы ежегодно собирать свыше 2,5 трлн долларов. Это позволило бы избавить от бедности 2,3 млрд человек и обеспечить вакцинами против коронавируса все население Земли.

налоги, богатство, миллиардер
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 19 января 2022
Вторник, 18 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016