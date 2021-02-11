Зеленский пообещал не закрывать телеканал «Наш»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует принимать решение о закрытии телеканала «Наш» вслед за введенными его указом санкциями в отношении трех других оппозиционных СМИ.
«Мы ваш телеканал не планируем закрывать», — сказал президент, коснувшись соответствующего вопроса журналиста канала «Наш».
Зеленский также добавил, что, по его мнению, власти должны были закрыть оппозиционные телеканалы еще в 2018 году. «У „Европейской солидарности“ была возможность закрыть каналы, которые финансируются деньгами из временно оккупированных территорий и из Российской Федерации, еще в 2018 году в первый раз, мне так кажется. У них была возможность с руководителем этой партии, тогда он был руководителем нашего государства, они этого не сделали. ...Любой лидер должен предпринимать шаги, а не просто говорить или что-то регистрировать», — сказал он.
Ранее Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении к телеканалам «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также к их владельцу санкций сроком на пять лет. В итоге все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube.
Зеленский, поясняя решение о санкциях, заверил, что поддерживает свободу слова, однако выступает против пропаганды.
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