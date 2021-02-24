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Привитые от коронавируса могут получить в Германии специальный привилегированный статус

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Привитые от коронавируса могут получить в Германии специальный привилегированный статус

Канцлер Германии Ангела Меркель выступает против того, чтобы сейчас гражданам с прививкой от коронавируса давать какие-либо преференции, но не исключила этого в будущем. Об этом она заявила в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, выдержки из которого опубликованы в среду на сайте издания.

По ее словам, когда-нибудь в будущем «нужно будет подумать — можно ли в некоторых областях дать доступ к товарам и услугам только привитым». Она добавила, что говорить об этом можно будет только тогда, когда с одной стороны многие себе сделают вакцину, а другие будут противиться этому. «Но мы еще не достигли этой стадии», — сказала она. Сейчас, по словам канцлера, все это неактуально, поскольку людей без вакцины — подавляющее большинство.

Меркель назвала еще одно условие — должно быть научно доказано, что привитые не передают коронавирус другим гражданам.

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До недавних пор вакцинация в ФРГ велась при помощи двух препаратов: BioNTech — Pfizer и Moderna. Приоритет был у граждан старше 80 лет и работников домов престарелых. Вакцина AstraZeneca получила допуск в ЕС позже, но, в соответствии с решением германского регулятора, не предназначена для граждан старше 65, поскольку якобы не вызывает у этой возрастной группы желаемого иммунного ответа. Властям пришлось вносить дополнения в очередность вакцинации, и теперь прививать можно другие группы населения, к примеру представителей властей, учителей, полицейских.

В ФРГ как минимум одну часть вакцины получили 3,5 млн человек — около 4,2% от общей численности населения.

ФРГ, вакцинация
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Среда, 24 февраля 2021
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