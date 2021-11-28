Владелец аэропорта в ФРГ прививал людей собственной вакциной

Полиция прекратила работу незаконного пункта вакцинации от COVID-19 в аэропорту немецкого Любека, где желающих прививали вакциной, предположительно не прошедшей регистрацию, сообщает Welt.
По данным газеты, когда в аэропорт прибыли полицейские, они обнаружили, что перед зданием стоит очередь на вакцинацию из примерно 80 человек. Еще 150 желающих сделать прививку находились внутри аэропорта. К моменту прибытия полицейских вакцинированы было около 50 человек. Прививки делались в подготовленном для этого кабинете, пишет Welt.
Правоохранители прекратили деятельность пункта вакцинации, взяли образцы вакцины, изъяли использованные шприцы.
Аэропорт Любека принадлежит предпринимателю и доктору медицины Винфриду Штекеру. О том, что Штекер разработал свою собственную вакцину от коронавируса, стало известно еще в апреле 2020 года. Как писал Der Spiegel, Штекер несколько раз опробовал вакцину на себе, не испытав при этом побочных эффектов.
Он связался с главным вирусологом берлинской клиники «Шарите» и они решили проверить, появились ли у Штекера антитела, способные нейтрализовать вирус. Анализы показали, что вакцина спровоцировала хороший иммунный ответ организма на коронавирус. К таким же выводам пришли в Университете Бонна, куда предприниматель также обращался за содействием.
После этого Штекер обратился к немецкому регулятору, который отвечает за регистрацию вакцин, Институт Пауля Эрлиха, и попросил дать ему разрешение на проведение исследований вакцины на добровольцах. Однако, как сообщает Der Spiegel, регулятор обратился к правоохранителям, сообщив, что, возможно, есть нарушение Закона о лекарственных средствах и проведение испытаний экспериментального препарата без соответствующего разрешения. Штекеру сообщили, что против него заведено уголовное дело.
Сам Штекер сообщает, что не хочет зарабатывать на вакцине, а всего лишь пытался сделать ее доступной для широкой общественности, чтобы помочь победить коронавирус. Он утверждает, что надеется на то, что одна из фармацевтических компаний заинтересуется его рецептом и сможет наладить выпуск препарата.
По сообщению Der Spiegel, Штекер опробовал вакцину на 60 добровольцах. По его словам, у них почти не было побочных эффектов, а у более чем 90% появились антитела высокого уровня.
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