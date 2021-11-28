Войти
Зеленский хочет заменить дорогой газ электроэнергией
инициатива
Зеленский хочет заменить дорогой газ электроэнергией
Лукашенко заявил, что США хотят развязать войну руками украинцев
позиция
Лукашенко заявил, что США хотят развязать войну руками украинцев

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

скандал
RSS

Владелец аэропорта в ФРГ прививал людей собственной вакциной

1047
Владелец аэропорта в ФРГ прививал людей собственной вакциной

Полиция прекратила работу незаконного пункта вакцинации от COVID-19 в аэропорту немецкого Любека, где желающих прививали вакциной, предположительно не прошедшей регистрацию, сообщает Welt.

По данным газеты, когда в аэропорт прибыли полицейские, они обнаружили, что перед зданием стоит очередь на вакцинацию из примерно 80 человек. Еще 150 желающих сделать прививку находились внутри аэропорта. К моменту прибытия полицейских вакцинированы было около 50 человек. Прививки делались в подготовленном для этого кабинете, пишет Welt.

Правоохранители прекратили деятельность пункта вакцинации, взяли образцы вакцины, изъяли использованные шприцы.

Аэропорт Любека принадлежит предпринимателю и доктору медицины Винфриду Штекеру. О том, что Штекер разработал свою собственную вакцину от коронавируса, стало известно еще в апреле 2020 года. Как писал Der Spiegel, Штекер несколько раз опробовал вакцину на себе, не испытав при этом побочных эффектов.

Он связался с главным вирусологом берлинской клиники «Шарите» и они решили проверить, появились ли у Штекера антитела, способные нейтрализовать вирус. Анализы показали, что вакцина спровоцировала хороший иммунный ответ организма на коронавирус. К таким же выводам пришли в Университете Бонна, куда предприниматель также обращался за содействием.

После этого Штекер обратился к немецкому регулятору, который отвечает за регистрацию вакцин, Институт Пауля Эрлиха, и попросил дать ему разрешение на проведение исследований вакцины на добровольцах. Однако, как сообщает Der Spiegel, регулятор обратился к правоохранителям, сообщив, что, возможно, есть нарушение Закона о лекарственных средствах и проведение испытаний экспериментального препарата без соответствующего разрешения. Штекеру сообщили, что против него заведено уголовное дело.

Читайте также: Врач из ЮАР назвала главный признак заражения омикрон-штаммом COVID-19

Сам Штекер сообщает, что не хочет зарабатывать на вакцине, а всего лишь пытался сделать ее доступной для широкой общественности, чтобы помочь победить коронавирус. Он утверждает, что надеется на то, что одна из фармацевтических компаний заинтересуется его рецептом и сможет наладить выпуск препарата.

По сообщению Der Spiegel, Штекер опробовал вакцину на 60 добровольцах. По его словам, у них почти не было побочных эффектов, а у более чем 90% появились антитела высокого уровня.

ФРГ, вакцинация, Винфрид Штекер
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 28 ноября 2021
Суббота, 27 ноября 2021
Пятница, 26 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Украина не стала правовым государством

Мне очень хотелось жить в правовом государстве. К сожалению, Украина таким государством не стала. Мы живем в государстве постоянного и откровенного надругательства над Конституцией. Это надругательство над правом мы унаследовали от СССР.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Майдан дошел до Европейского суда

«Дело Януковича» в ЕСПЧ прошло все предварительные этапы, и суд – в рамках рутинной процедуры – потребовал от украинской власти разъяснений по основным пунктам иска. А это уже очень печальная новость для отечественных правоохранителей.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016