У Разумкова претензии к санкциям СНБО, он хочет поменять закон

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков высказывается за внесение изменений в закон о санкциях.

«Нам нужно... поменять закон о санкциях, чтобы ни у кого не было разночтений и чтобы такие полномочия были в полном объеме у СНБО. И тогда это было бы действенным механизмом», — сказал Разумков в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Председатель Верховной Рады подтвердил, что на последнем заседании СНБО проголосовал «за» решение о введении санкций против ряда юридических и физических лиц, однако высказал отдельное мнение по данному вопросу.

«Да, действительно, это было так. Почему? Потому что это решение касалось, как граждан Украины, так и граждан Российской Федерации. И вы знаете о моем первом голосовании (Разумков воздержался при голосовании за введение санкций против трех телеканалов „112 Украина“, NewsOne, ZIK — ИФ). Это касается правовой позиции. Нравится она нам или не нравится, но она должна быть правовой независимо от того, где решение принимается — в Верховной Раде, на заседаниях СНБО или в любом другом ведомстве», — отметил спикер парламента.

По словам Разумкова, именно поэтому он и обозначил свою позицию: если идти путем санкций, то параллельно надо идти судебным путем, или внести изменения в закон о санкциях.

Он обратил внимание на существование мнения о возможности применять санкции к украинским гражданам наравне с иностранными, которые связаны с террористической деятельностью.

«Но если мы поднимем с вами стенограмму заседания Верховной Рады, когда рассматривался закон о санкциях (август 2014 года), то там четко звучит формулировка, что на граждан Украины санкции не распространяются», — резюмировал председатель Верховной Рады.