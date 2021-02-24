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Reuters опубликовало список компаний, покинувших «Северный поток – 2»

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Reuters опубликовало список компаний, покинувших «Северный поток – 2»

Агентство Reuters в среду опубликовало список компаний, отказавшихся от участия в проекте «Северный поток — 2». По его данным, перечень содержится в докладе, направленном администрацией президента США Джо Байдена в Конгресс на прошлой неделе.

Всего в списке, который попал в распоряжение агентства, значатся 18 фирм. Среди них французская страховая AXA Group и американская нефтесервисная Baker Hughes.

Кроме того, в перечне значатся немецкие концерны Bilfinger SE и Munich Re Syndicate, международная cертификационная и классификационная Det Norske Veritas (DNV GL), швейцарская Zurich Insurance Group, а также следующие компании: AEGIS Managing Agency, Arch Insurance, Aspen Managing Agency, Beazley Furlonge, Canopius Managing Agents, Chaucer Syndicates, Chubb Underwriting Agencies, Hiscox Syndicates, Markel Syndicate Management, MS Amlin Underwriting, Tokio Marine Kiln Syndicates, Travelers Syndicate Management.

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Как ранее сообщили американские и немецкие СМИ со ссылкой на доклад Госдепартамента Конгрессу США, по меньшей мере 18 европейских компаний уже вышли из этого проекта в связи с угрозами США ввести санкции против его участников.

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс со своей стороны называл другое число и приводил несколько другую формулировку — он говорил, что свыше 15 юридических лиц «добросовестно прилагали усилия, чтобы свернуть деятельность», связанную со строительством газопровода.

Северный поток-2
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Среда, 24 февраля 2021
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