СНБО ввел санкции против десяти предателей и постановил разобраться с двойным гражданством

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина введет санкции против должностных лиц, которые способствовали российской агрессии. В этот список попали десять человек, которые «предали страну».

Об этом Данилов заявил на брифинге.

В частности, санкции вводятся против экс-министра внутренних дел Виталий Захарченко и экс-главы СБУ Александр Якименко. А также бывших офицеров:

Дениса Березовского,

Станислава Шапортова

Сергея Нянчура

Юрия Катовского

Владимира Товского

Валентина Ханжи

Сергея Елисеева

Дмитрий Шакура

По словам Данилова, они лишаются всех государственных наград и званий в Украине. Санкции против них вводят максимальные, по 13 пунктам.

Также СНБО рассмотрел вопрос двойного гражданства в Украине. Кабинету министров поручено разработать проект закона относительно лиц с двойным гражданством.

«Вопрос двойного гражданство. Есть определенные вызовы... Мы приняли решение, в течение 2 месяцев Кабмин предложит законопроект относительно тех лиц, которые имеют двойное гражданство», — сказал он.

Как пояснил Данилов, украинская власть должна точно знать, не имеют ли кандидаты на государственные должности другого гражданства. Закон разрешить знать, имеют ли граждане Украины еще какое-то другое гражданство.

«Если человек желает быть народным депутатом, министром, работать в органах местного самоуправления, мы должны знать, что это гражданин Украины. Если он имеет еще одно гражданство, то он должен будет отказаться от него», — заявил секретарь СНБО.

Он добавил, что в Украине должен появиться специальный орган, который будет все это контролировать.

Данилов также рассказал, что в следующий раз СНБО соберется на заседание через две недели. На нем должны рассмотреть доклады касательно дел о госизмене чиновников, а также стратегию по деоккупации Крыма. Будет заслушан отчет генерального прокурора, Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел касательно лиц, подозреваемых в государственной измене.

«С 2014-го по 19-й год в Украине не было целостной стратегии по крымскому вопросу. Потому мы договорились через две недели окончательно принять решение по этому вопросу и публичную часть решений презентуем обществу», — сказал Данилов.