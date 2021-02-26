СНБО ввел санкции против десяти предателей и постановил разобраться с двойным гражданством

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина введет санкции против должностных лиц, которые способствовали российской агрессии. В этот список попали десять человек, которые «предали страну».
Об этом Данилов заявил на брифинге.
В частности, санкции вводятся против экс-министра внутренних дел Виталий Захарченко и экс-главы СБУ Александр Якименко. А также бывших офицеров:
Дениса Березовского,
Станислава Шапортова
Сергея Нянчура
Юрия Катовского
Владимира Товского
Валентина Ханжи
Сергея Елисеева
Дмитрий Шакура
По словам Данилова, они лишаются всех государственных наград и званий в Украине. Санкции против них вводят максимальные, по 13 пунктам.
Также СНБО рассмотрел вопрос двойного гражданства в Украине. Кабинету министров поручено разработать проект закона относительно лиц с двойным гражданством.
«Вопрос двойного гражданство. Есть определенные вызовы... Мы приняли решение, в течение 2 месяцев Кабмин предложит законопроект относительно тех лиц, которые имеют двойное гражданство», — сказал он.
Как пояснил Данилов, украинская власть должна точно знать, не имеют ли кандидаты на государственные должности другого гражданства. Закон разрешить знать, имеют ли граждане Украины еще какое-то другое гражданство.
«Если человек желает быть народным депутатом, министром, работать в органах местного самоуправления, мы должны знать, что это гражданин Украины. Если он имеет еще одно гражданство, то он должен будет отказаться от него», — заявил секретарь СНБО.
Он добавил, что в Украине должен появиться специальный орган, который будет все это контролировать.
Данилов также рассказал, что в следующий раз СНБО соберется на заседание через две недели. На нем должны рассмотреть доклады касательно дел о госизмене чиновников, а также стратегию по деоккупации Крыма. Будет заслушан отчет генерального прокурора, Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел касательно лиц, подозреваемых в государственной измене.
«С 2014-го по 19-й год в Украине не было целостной стратегии по крымскому вопросу. Потому мы договорились через две недели окончательно принять решение по этому вопросу и публичную часть решений презентуем обществу», — сказал Данилов.
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