Войти
Лукашенко пообещал не передавать власть сыновьям
соседи
Лукашенко пообещал не передавать власть сыновьям
Зеленский назвал деоккупацию Крыма общей задачей мирового сообщества
позиция
Зеленский назвал деоккупацию Крыма общей задачей мирового сообщества

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

инициатива
RSS

Зеленский предлагает налоговую амнистию под 5-9% и льготную под 2,5%

446
Зеленский предлагает налоговую амнистию под 5-9% и льготную под 2,5%

Президентские законопроекты предлагают налоговую амнистию со ставкой специального сбора на одноразовое декларирование 5% для валютных ценностей, размещенных на банковских счетах в Украине, и других активов в Украине, а также по ставке 9% для валюты на банковских счетах и других активов, которые находятся за границей, свидетельствуют материалы, размещенные главой комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым на его Телеграм-канале.

При этом при покупке ОВГЗ с 1 января 2021 года по 20 июня 2022 года до подачи декларации предлагается применять ставку 2,5%.

Согласно представленным материалам, под амнистию могут попадать активы в Украине или за границей, приобретенные в счет доходов, которые не были задекларированы за любой налоговый период по состоянию на 1 января 2021 года. А воспользоваться таким механизмом могут украинские физлица, а также нерезиденты, которые на момент приобретения активов или доходов были резидентами.

«Активы, подлежащие декларированию: любые активы, в том числе движимое/недвижимое имущество, ценные бумаги, корпоративные права, по которым субъект декларирования является владельцем или от которых вправе получать доход», — указано в материалах.

Пакет законопроектов также предусматривает срок подачи декларации с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022-го.

Читайте также: Израиль предоставит Украине 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer

При этом предлагается установить, что не требуют подачи спецдекларации следующие активы:

— недвижимость (квартира до 120 кв. м, дом до 240 кв. м, нежилое помещение до 60 кв. м, земельный участок в рамках нормативов бесплатной декларации);

— одно транспортное средств, которое есть в реестре (кроме тех, которые предназначены для перевозки 10 людей и более или объемом двигателя выше 3 тыс. куб. см, или средняя рыночная стоимость которого выше 375 м.з.п., также подлежат декларированию самолеты, вертолеты, яхты, катера);

— другие активы суммарной стоимостью до 400 тыс. грн.

налоговая амнистия
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 26 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Юко Мунаката
Юко Мунаката
профессор психологии в Университете Колорадо в Боулдере

Эффект бабочки: могут ли родители повлиять на будущее своих детей?

Стопки книг для родителей обещают научить принимать трудные решения, с которыми мы сталкиваемся каждый день, и помочь добиться наилучших результатов. Независимо от стиля воспитания, в этих книгах содержится одно неизменное послание: если ваш ребенок не добивается успеха, значит, вы делаете что-то не так. Но оказывается пытаться предсказать, каким вырастет ребенок, на основе решений его родителей - это все равно что пытаться предсказать ураган по взмаху крыльев бабочки.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Если власть ведет себя как гопники из подворотни, народ и будет относиться к ним как к гопникам

Зеленский продолжает загонять себя в тупик. Ему явно понравилось сводить счеты - без суда, без следствия, без каких-либо доказательств. Издаём указ – и красота! Юридическая сторона вопроса – по боку. Есть хорошее высказывание Генриха Гейне о том, что «не быть подчинённым никакому закону – значит быть лишённым самой спасительной защиты. Ибо законы должны нас защищать не только от других, но и от себя самих».
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

«Зеленые» герои вчерашних дней

Власть ведет себя «по беспределу»? Не стоит приходить в ужас. Например, я люблю гулять по киевским кладбищам – по тем аллеям, где похоронены «братки». Напомню, что в 90-е годы эти персонажи, сделавшие «жизнь по беспределу» правилом, считали себя бессмертными. Намек понятен?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016