После принятия закона о множественном гражданстве Украина будет договариваться с каждой страной в отдельности

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявляет, что после принятия Верховной Радой президентского законопроекта о множественном гражданстве Кабинет министров будет договариваться с каждой страной в отдельности.
«Важно, что законопроект дает право Кабмину составлять список стран, граждане которых могут иметь множественное гражданство. То есть мы принимаем общий рамочный закон, а далее Кабмин договаривается на двусторонней встрече с правительством того или иного государства», — сказал Арахамия в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Он уточнил, что Кабмин будет договариваться с каждой страной отдельно, после чего будут подписываться двусторонние соглашения.
«И так, постепенно, мы заключим соглашения с теми государствами, в которых есть большие украинские диаспоры — Португалия, Аргентина, Канада, Австралия, США, Италия. При подписании двусторонних соглашений обязательно будут учитываться особенности законодательств этих стран», — отметил Арахамия.
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