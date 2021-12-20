После принятия закона о множественном гражданстве Украина будет договариваться с каждой страной в отдельности

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявляет, что после принятия Верховной Радой президентского законопроекта о множественном гражданстве Кабинет министров будет договариваться с каждой страной в отдельности.

«Важно, что законопроект дает право Кабмину составлять список стран, граждане которых могут иметь множественное гражданство. То есть мы принимаем общий рамочный закон, а далее Кабмин договаривается на двусторонней встрече с правительством того или иного государства», — сказал Арахамия в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Он уточнил, что Кабмин будет договариваться с каждой страной отдельно, после чего будут подписываться двусторонние соглашения.

«И так, постепенно, мы заключим соглашения с теми государствами, в которых есть большие украинские диаспоры — Португалия, Аргентина, Канада, Австралия, США, Италия. При подписании двусторонних соглашений обязательно будут учитываться особенности законодательств этих стран», — отметил Арахамия.