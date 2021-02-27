Против вышедшей из «Северного потока -2» компании из США начали расследование

Американская комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) начала расследование в отношении техасской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. Об этом заявили в самой компании, передает Reuters.

Расследование инициировали еще в декабре, однако стало известно о нем только сейчас после того, как Baker Hughes опубликовала ежегодную отчетность.

В компании не уточнили, какая именно деятельность стала предметом расследования SEC, однако отметили, что оно касается продаж своей продукции и услуг внутри проектов, которые попали под санкции Вашингтона. В Baker Hughes заявили, что сотрудничают с комиссией и предоставили ей всю необходимую документацию.

Кроме того, в компании начали собственную внутреннюю проверку с привлечением внештатных аудиторов на предмет соблюдения санкционного законодательства США.

22 февраля немецкое издание Der Tagesspiegel сообщило, что из проекта российского газопровода «Северный поток — 2» вышли 18 компаний, среди которых, в том числе, Baker Hughes.