Зеленский подписал закон о полномочиях и.о. министров

Президент Владимир Зеленский подписал закон о возвращении широких полномочий исполняющим обязанности министров. Речь идет о законопроекте № 4531.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Теперь и.о. министра смогут принимать решения о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является министерство.

Таким образом и.о. министров вернули следующие полномочия: