Более половины украинцев страдают от избыточного веса

4 марта в мире отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. При этом менее половины украинцев имеют нормальный вес, а у большинства он чрезмерный.

Об этом сообщается на странице в Фейсбуке ВОЗ в Украине.

По статистике, которую приводят в сообщении, только у 39,6% украинцев был нормальный вес в 2019 году, тогда как 59,1% населения имели избыточный вес, а 24,8% — ожирение. Об этом свидетельствуют результаты исследования STEPS по распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний в Украине.

Ожирение является одним из основных факторов риска возникновения таких заболеваний, как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, инсульт и некоторые виды рака.

Чтобы предотвратить появление избыточного веса и ожирения, медики советуют: