Более половины украинцев страдают от избыточного веса

4 марта в мире отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. При этом менее половины украинцев имеют нормальный вес, а у большинства он чрезмерный.
Об этом сообщается на странице в Фейсбуке ВОЗ в Украине.
По статистике, которую приводят в сообщении, только у 39,6% украинцев был нормальный вес в 2019 году, тогда как 59,1% населения имели избыточный вес, а 24,8% — ожирение. Об этом свидетельствуют результаты исследования STEPS по распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний в Украине.
Ожирение является одним из основных факторов риска возникновения таких заболеваний, как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, инсульт и некоторые виды рака.
Чтобы предотвратить появление избыточного веса и ожирения, медики советуют:
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