Ученые ВОЗ отказались публиковать доклад по итогам поездки в Ухань

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посещавших Ухань в январе с целью установить возможные источники возникновения эпидемии COVID-19, отказалась от публикации промежуточного отчета, сообщает The Wall Street Journal.
Группа из двух десятков ученых, в которую вошли специалисты из многих стран мира, прибыла в Ухань 14 января. Пройдя 14-дневный карантин в соответствии с санитарными нормами КНР, эксперты затем посетили Уханьский институт вирусологии, лабораторию городского Центра по контролю и профилактике заболеваний, а также ныне закрытый оптовый рынок морепродуктов «Хуанань». В результате миссия пробыла в Китае почти месяц. Однако, как отмечают ученые в своем открытом письме, им так и не предоставили достаточного доступа к осматриваемым объектам, чтобы они могли определить источник распространения коронавирусной инфекции, а также точно говорить, был ли сам SARS-CoV-2 искусственно выведен в лаборатории.
"В частности, мы хотели бы привлечь внимание общественности к тому факту, что половина совместной группы, созванной в рамках этого процесса, состоит из китайских граждан, научная независимость которых может быть ограничена; что международные члены объединенной группы должны полагаться на информацию, которой китайские власти решили поделиться с ними; и что любой доклад совместной группы должен быть одобрен как китайскими, так и международными членами объединенной группы",— говорится в письме. Исходя из этого ученые решили не публиковать предварительный доклад, а также призвали к проведению нового международного расследования.
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