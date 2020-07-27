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Великобритания ограничила рекламу жирных продуктов для борьбы с коронавирусом

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Великобритания ограничила рекламу жирных продуктов для борьбы с коронавирусом

Власти Великобритании пересмотрели программу по борьбе с ожирением населения из-за риска осложнений от заражения коронавирусом SARS-CoV-2 для людей с лишним весом. Об этом говорится на сайте британского правительства.

Как отмечают власти, ожирение — одна из крупнейших проблем страны: почти у двух третей совершеннолетних британцев (63%) есть лишний вес, каждый третий ребенок покидает начальную школу с диагностированным ожирением или избыточным весом. Расходы на связанные с этим диагнозом заболевания обходятся государственной системе здравоохранения (National Health Service, NHS) в £6 млрд в год. У людей с ожирением, как отмечают власти, повышается риск смерти от COVID-19: почти 8% зараженных с лишним весом попали в отделения интенсивной терапии.

В рамках новой кампании в Великобритании запретят показывать рекламу продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли по телевизору и в интернете до 21:00. Опрос Cancer Research UK в сентябре прошлого года показал, что почти половина всех рекламных объявлений (47,6%) о еде, транслировавшихся на протяжении месяца на телеканалах ITV1, Channel 4, Channel 5 и Sky1, была связана с жирными, сладкими и солеными продуктами. Этот показатель увеличивается до 60% в период с 06:00 до 21:00 — пик просмотра телевизора детьми. Британские власти собираются обсудить и полный запрет на онлайн-рекламу вредных продуктов в любое время.

Помимо этого они ограничат продвижение такой еды при помощи рекламных акций в духе «купи один, получи второй бесплатно». Власти запретят подобную рекламу в интернете и не позволят размещать товары с высоким содержанием сахара, соли и жира в первых рядах на полках и на видных местах (у кассы, при входе). Магазины будут поощрять за продвижение здорового питания и скидки на полезные продукты.

Кроме того, в Великобритании обяжут рестораны, кафе и закусочные указывать количество калорий для продаваемых блюд. До конца года власти обсудят и маркировку алкоголя, поскольку более 80% опрошенных британцев не знают о его калорийности.

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«Похудеть — это сложно, но, решившись на небольшие перемены, мы все можем почувствовать себя стройнее и здоровее», — заявил британский премьер-министр Борис Джонсон. Как отмечает Bloomberg, пандемия и «его собственное столкновение с возможной смертью» убедили премьера в необходимости борьбы с ожирением (в конце марта Джонсон заразился коронавирусом, чуть больше чем через неделю его госпитализировали из-за непроходящих симптомов). «Если мы все внесем свою лепту, мы сможем уменьшить риски для здоровья и защититься от коронавируса, а также снизить нагрузку на систему здравоохранения», — добавил Джонсон.

Великобритания, реклама, ожирение, коронавирус
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