Минздрав разрешил прививаться от COVID-19 людям с простудой и температурой

Незначительное повышение температуры и простуда не являются противопоказанием к вакцинации от COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко на пресс-брифинге в Киеве в пятницу.
«Инструкция препарата (вакцины — Ред.) предусматривает следующие противопоказания к вакцинации: повышенная чувствительность к действующему веществу, сопутствующие заболевания, которые сопровождаются значительным повышением температуры, тромбоцитопения, вакцинация лиц с ослабленным иммунитетом. В то же время незначительное повышение температуры или простуда не являются противопоказанием», — сказал он, отметив, что перед вакцинацией следует проконсультироваться с врачом.
Помимо этого, Ляшко подчеркнул, что Минздрав совместно с Международным Комитетом Красного Креста отрабатывает вопрос вакцинации лиц старше 60 лет, которые относятся к социально незащищенным слоям населения и являются одинокими, с тем, чтобы они получили вакцинацию на втором этапе.
По словам замминистра, к настоящему времени в Украине уже вакцинировали 12481 человека, из них за предыдущие сутки — 2913 человек.
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