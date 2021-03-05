Представитель ВОЗ назвал сроки окончания пандемии

Мир справится с пандемией в начале 2022 года, но это не значит, что сам коронавирус исчезнет. С таким предположением выступил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью, которое опубликовано в пятницу в газете Die Welt.

«Полагаю, 2021 год будет еще одним годом ковида. Но сейчас мы можем лучше предсказывать события и управлять ими. В 2020 году была лишь неопределенность как в сфере здравоохранения, так и в сфере политики, — сказал он. — Спустя год мы знаем намного больше, у нас есть инструменты, программы диагностики, вакцина. В моей работе важно планировать заранее. Поэтому я полагаю, что в начале 2022 года пандемия останется позади, однако это не значит, что уйдет сам вирус».

Представитель ВОЗ призвал набраться терпения по вопросу вакцинации: «Вначале всегда спрос превышает предложение. Нельзя привить разом жителей всей планеты». По словам Клюге, «по всей видимости, неизбежен» тот факт, что у граждан в Европе летом появятся паспорта вакцинации, хоть это и не является рекомендацией ВОЗ.

Клюге с пониманием отнесся к тому, что в пользу таких документов говорит «политическая реальность», но лично у него «есть сомнения» по этому поводу. «Мы не знаем, как долго сохраняется иммунитет после прививки», — аргументировал он. «К тому же прививочный паспорт усугубляет неравенство», — сказал Клюге.