В Германии раскрыли преступления по куску колбасы

Полиция в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия смогла раскрыть совершенную неизвестным преступником в 2012 году череду краж со взломом, после того как получила от коллег из Франции образец ДНК, совпавший с тем, который вор оставил на надкушенном кусочке колбасы, сообщает издание Bild.

В марте 2012 года неизвестный за день взломал пять квартир в городе Гефельсберг, однако проголодался во время преступления и, воспользовавшись отсутствием хозяев дома, угостился их едой. «На одном из мест преступления коллеги-криминалисты обнаружили надкушенный кусок колбасы, с которого можно было собрать ДНК», — заявила глава полиции Соня Вевер.

Однако полиции не удалось найти совпадения по ДНК и дело девять лет пролежало в подвале как нераскрытое.

Найти преступника помогла полиция соседней страны: французские коллеги направили в Германию информацию о 30-летнем гражданине Албании, совершившем насильственное преступление во Франции. Его ДНК совпало с образцом, девять лет хранившимся у полиции.