В Германии раскрыли преступления по куску колбасы

Полиция в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия смогла раскрыть совершенную неизвестным преступником в 2012 году череду краж со взломом, после того как получила от коллег из Франции образец ДНК, совпавший с тем, который вор оставил на надкушенном кусочке колбасы, сообщает издание Bild.
В марте 2012 года неизвестный за день взломал пять квартир в городе Гефельсберг, однако проголодался во время преступления и, воспользовавшись отсутствием хозяев дома, угостился их едой. «На одном из мест преступления коллеги-криминалисты обнаружили надкушенный кусок колбасы, с которого можно было собрать ДНК», — заявила глава полиции Соня Вевер.
Однако полиции не удалось найти совпадения по ДНК и дело девять лет пролежало в подвале как нераскрытое.
Найти преступника помогла полиция соседней страны: французские коллеги направили в Германию информацию о 30-летнем гражданине Албании, совершившем насильственное преступление во Франции. Его ДНК совпало с образцом, девять лет хранившимся у полиции.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016