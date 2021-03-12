Болгария также приостановила прививки вакциной от AstraZeneca

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов распорядился приостановить проведение вакцинации от COVID-19 с использованием препарата, разработанного компанией AstraZeneca, сообщает агентство Novinite.bg.

Проведение вакцинации глава правительства Болгарии решил отложить до тех пор пока Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не опровергнет все сомнения в безопасности вакцины.

Накануне вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за сообщений об образовании у привитых людей тромбов приостановили власти Дании и Норвегии.

После этого их примеру последовали и некоторые другие страны. Италия приостановила использование одной партии вакцины от AstraZeneca. Это было сделано после смерти 43-летнего военнослужащего от остановки сердца. За день до того ему была введена первая доза британско-шведского препарата. Власти из предосторожности решили «ввести запрет на использование этой партии препарата на всей территории страны». Вслед за Италией решение пока не использовать препарат из этой партии приняла и Румыния.

В Таиланде отложили вакцинацию премьер-министра Прают Чан-Оча и других членов правительства, которые должны были первыми в стране получить прививку AstraZeneca.