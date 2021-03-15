Goldman Sachs ожидает крупнейший за 70 лет рост экономики США

Эксперты американского банка Goldman Sachs прогнозируют рост ВВП США в текущем году на 8%. Об этом, как сообщил информационный портал Axios, банк уведомил своих клиентов в воскресенье вечером.
«Мы повысили наш прогноз по ВВП, что является следствием анализа последних новостей проводимой бюджетной политики, и теперь ожидаем роста в 2021 году на 8%, а показателя безработицы к концу 2021 года — на уровне 4%, самого низкого из согласованных прогнозов, с дальнейшим его понижением до 3,5% в 2022 году и до 3,2% в 2023», — цитирует портал уведомление банка. С учетом этого прогноза эксперты Goldman Sachs ожидают инфляцию в США в 2023 году на уровне 2,1%.
Axios отметил, что этот прогноз является очень оптимистичным и почти в два раза превышает ожидания большинства американских финансовых аналитиков, склоняющихся к тому, что показатель роста ВВП США в этом году оставит 4,7%. Еще в ноябре прошлого года он был определен на уровне 3,9%.
Портал указывает, что осуществление прогнозов банка — а в последний раз такой рост ВВП фиксировался в США в 1951 году — будет означать полное экономическое восстановление страны от последствий пандемии, приведших в 2020 году к спаду в экономике в 4,1%, и повышение ВВП до $22,6 трлн.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016