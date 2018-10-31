Индия планирует полностью запретить криптовалюты

В Индии прошло заседание Совета по финансовой стабильности и развитию под руководством министра финансов страны Аруна Джетли. Чиновники обсудили вопросы регулирования рынка криптовалют, а рабочая группа рассказала о трудностях и проблемах в новой отрасли.
Межведомственный совет должен был представить правовую основу для цифровых денег, однако просто порекомендовал полностью запретить их. Строгие правила будут распространяться на трейдинг и применение криптовалют в качестве платежного средства, однако активом можно будет законно владеть.
Летом 2018 г. Резервный банк Индии запретил местным компаниям взаимодействовать с фирмами, которые связаны с криптовалютами. После этого крупнейшая биржа в стране Zebpay приостановила работу.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016