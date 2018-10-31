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Индия планирует полностью запретить криптовалюты

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Индия планирует полностью запретить криптовалюты

В Индии прошло заседание Совета по финансовой стабильности и развитию под руководством министра финансов страны Аруна Джетли. Чиновники обсудили вопросы регулирования рынка криптовалют, а рабочая группа рассказала о трудностях и проблемах в новой отрасли.

Межведомственный совет должен был представить правовую основу для цифровых денег, однако просто порекомендовал полностью запретить их. Строгие правила будут распространяться на трейдинг и применение криптовалют в качестве платежного средства, однако активом можно будет законно владеть.

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Летом 2018 г. Резервный банк Индии запретил местным компаниям взаимодействовать с фирмами, которые связаны с криптовалютами. После этого крупнейшая биржа в стране Zebpay приостановила работу.

Индия, криптовалюта
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Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

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