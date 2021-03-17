BMW показала конкурента Tesla Model S

Компания BMW представила серийную версию электрического концепта i4. Среди конкурентов машины называются Tesla Model 3 и Audi e-tron GT. В самой компании подчеркнули, что серийная модель на 85% повторяет одноименный прототип.
Производство модели наладят на заводе компании в Мюнхене. О точных сроках начала продаж новинки пока не сообщается. По данным Autocar, в европейские дилерские центры машины поступят этой осенью.
Дизайн «зеленого» лифтбека немецкого бренда очень похож на Gran Coupe 4-Series. Автомобиль получил большие вертикальные «ноздри» в стиле BMW M3 и M4 нового поколения, рельефный капот и 19-дюймовые колесные диски.
Снимков салона пока опубликовано не было. Ожидается, что новинку оснастят большим дисплеем, который объединит в себе цифровую приборную панель и экран мультимедиа. Информационно-развлекательный комплекс получит настраиваемую конфигурацию и функцию управления жестами. Обновление системы будет происходить удаленно.
Также в секрете держатся технические характеристики машины. В данный момент известно, что лифтбек построят на модифицированной версии платформы CLAR. По предварительным данным, будут доступны силовые агрегаты с отдачей 284 и 335 лошадиных сил.
Топовая версия M Performance получит 530-сильную установку. Разгон до сотни у такой модификации i4 займет около четырех секунд.
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