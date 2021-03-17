В Китае запретили трансляцию церемонии «Оскар»

Власти КНР запретили местным СМИ показывать прямую трансляцию церемонии вручения кинопремии «Оскар» из-за номинации документального фильма о протестах в Гонконге, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Источники отмечают, что указание властей также следует из опасений по поводу политических взглядов режиссера-китаянки Хлои Чжао, номинированной на премию.

Согласно источникам, отдел пропаганды Коммунистической партии Китая выпустил указание для всех средств массовой информации. В соответствии с ним освещение церемонии должно быть сосредоточено на наградах, которые не считаются спорными.

Фильм Do Not Split журналиста Андерса Хаммера рассказывает об антипекинских демонстрациях, которые прошли в Гонконге в середине 2019 года. Он был номинирован в категории «Лучший короткометражный документальный фильм».

Обладатели «Оскара» этого сезона, ставшего из-за пандемии самым продолжительным, будут объявлены 25 апреля. Подробности церемонии пока не известны, но организаторы обещают, что она по традиции будет транслироваться в более чем 225 странах мира.