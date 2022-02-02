Университет Хопкинса признал локдауны бесполезными и даже вредными

Введение локдаунов в качестве меры снижения смертности от коронавируса весной 2020 года дало минимальный эффект и фактически продемонстрировало неэффективность такой меры. Об этом говорится в исследовании американского Университета Джонса Хопкинса. Согласно исследованию, локдауны в США и в странах Европы снизили смертность от COVID-19 на 0,2%. При этом сами ограничения повлекли за собой огромные негативные экономические и социальные последствия.

«По итогам метаанализа был сделан вывод о том, что локдауны оказали минимальный, а то и близкий к нулевому эффект на состояние здоровья населения, но там, где они вводились, они повлекли огромные экономические и социальные издержки», — говорится в исследовании.

Эксперты пришли к выводу что введение локдаунов является бесполезной мерой и от нее следует отказаться. Более эффективной мерой авторы исследования считают самоизоляцию заболевших. С учетом всех плюсов и минусов эта мера позволила снизить смертность от COVID-19 на 2,9%. С одной стороны, эта мера ограничила распространение инфекции, но с другой — усилила ее концентрацию. В частности, самоизоляция негативно сказалась на семье заболевшего, который был изолирован.

Кроме того, по мнению экспертов, локдауны ограничивали доступ людей к безопасным местам, таким как пляжи или парки, или включали обязательное использование масок на открытом воздухе.

Специалисты подчеркивают, что введение локдаунов привело к росту безработицы, снижению качества образовательного процесса, увеличению случаев домашнего насилия и передозировкам медицинскими препаратами. Так, в США из-за передозировки с мая 2020 года по апрель 2021 года число смертей возросло на 28,5% по сравнению с аналогичным предшествующим периодом — до 78 056 смертей. Показатель домашнего насилия в стране вырос на 8,1%.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о «тревожном росте смертности» в большинстве регионов планеты. При этом государствам еще рано снимать все ограничения, считают в ВОЗ.