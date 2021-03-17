Только треть украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса

Вакцинироваться против коронавируса готовы 33,4% украинцев, говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии. В то же время не готовы делать прививки 60,7% граждан. Еще 5,9% опрошенных затруднились ответить на такой вопрос.
Тех, кто готов делать прививки, спрашивали, почему они имеют такую позицию. Из них 38% заявили, что не доверяют вакцине против COVID-19. Еще 7,3% считают, что вакцинация не нужна. Также 6,2% опрошенных сомневаются в безопасности препаратов, а 6,1% не готовы вакцинироваться по состоянию здоровья.
Кроме того, 5,7% респондентов не устраивает вакцина, которая сейчас есть в Украине. Еще 4,6% заявили о том, что не готовы вакцинироваться, но не объяснили почему. Столько же граждан указали на непредсказуемые последствия. Не хотят делать прививки из-за того, что вакцина не проверена 3,8% опрошенных. Еще 3,4% отметили, что уже переболели коронавирусом и имеют антитела.
Также респондентов спросили, как они относятся к тому, что публичных лиц и политиков вакцинируют в первую очередь. Так, 44,8% считают правильным решением, в первую очередь прививки делают публичным лицам. Еще 25,4% убеждены, что публичные лица просто пользуются своим положением, а 11,7% указали другие ответы.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016