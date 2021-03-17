Только треть украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса

Вакцинироваться против коронавируса готовы 33,4% украинцев, говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии. В то же время не готовы делать прививки 60,7% граждан. Еще 5,9% опрошенных затруднились ответить на такой вопрос.

Тех, кто готов делать прививки, спрашивали, почему они имеют такую позицию. Из них 38% заявили, что не доверяют вакцине против COVID-19. Еще 7,3% считают, что вакцинация не нужна. Также 6,2% опрошенных сомневаются в безопасности препаратов, а 6,1% не готовы вакцинироваться по состоянию здоровья.

Кроме того, 5,7% респондентов не устраивает вакцина, которая сейчас есть в Украине. Еще 4,6% заявили о том, что не готовы вакцинироваться, но не объяснили почему. Столько же граждан указали на непредсказуемые последствия. Не хотят делать прививки из-за того, что вакцина не проверена 3,8% опрошенных. Еще 3,4% отметили, что уже переболели коронавирусом и имеют антитела.

Также респондентов спросили, как они относятся к тому, что публичных лиц и политиков вакцинируют в первую очередь. Так, 44,8% считают правильным решением, в первую очередь прививки делают публичным лицам. Еще 25,4% убеждены, что публичные лица просто пользуются своим положением, а 11,7% указали другие ответы.