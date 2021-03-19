В Украине за сутки сделали рекордное количество прививок от коронавируса

В течение четверга, 18 марта, в Украине против COVID-19 было привито 10 959 человек. Все они получили первую дозу вакцины. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины в пятницу, 19 марта.

Отмечается, что с начала прививочной кампании вакцину против ковида получили 92 714 человек, из них получили первую дозу — 92 713 человек, еще один человек завершил вакцинацию.

Таким образом 18 марта был сделано на 1 127 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли 210 мобильных бригад по иммунизации.

«Наибольшее количество прививок за 18 марта 2021 года был сделано в г. Киеве — 890 прививок, а за весь период прививочной кампании — в Донецкой области — 7 484 прививок», — сообщили в ЦОЗ.

Вакцинация в Украине началась 24 февраля.