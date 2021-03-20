Во Львове не хватает врачей и медперсонала

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил о критической нехватке в городе и области медицинских работников.
Об этом Садовый написал на странице в Facebook.
Мэр отметил, что в городе ежедневно растет количество больных коронавирусом. Только за последние сутки в больницы госпитализировали около 350 новых больных. В больницах увеличивается количество необходимых коек, но катастрофически не хватает необходимых врачей и медсестер.
«Ежедневно на Львовщине госпитализируют 250-300 пациентов с COVID-19. За последние сутки в больницы поступило рекордное количество — 338 человек. Делаем все необходимое, чтобы увеличить количество коек в городских и областных больницах. Сегодня мы все должны работать как единый механизм. Но нам критически не хватает врачей и других медицинских работников, поскольку именно они дают смысл всем койкам. Знаю, что у нас есть много медиков, которые смогут прийти на помощь», отметил в сообщении в соцсети мэр города.
Садовый призвал медиков, которые заинтересованы в работе, даже если они не проживают во Львове и области, позвонить на горячую линию города и устроиться на работу.
«В конце концов, если вы не из Львова, то есть хорошую возможность это изменить. Мы хотим сформировать базу врачей, которые готовы присоединиться к спасению людей. Просим всех, кто имеет медицинское образование звонить к нам на Горячую линию города — 1580, или заполнить онлайн-форму. Вам скажут, где и какие именно врачи нужны сейчас. Достойная финансовая компенсация гарантирована!», пообещал Садовый.
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