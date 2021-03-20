В Польше многие отказываются от прививок AstraZeneca

Многие поляки отказываются от вакцинации препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик.

«В последние дни на несколько десятков процентов снизилось число людей, которые регистрируются на прививку вакциной AstraZeneca», — сказал он. «У нас несколько сотен тысяч вакцин которые лежат в пунктах вакцинации и не использованы из-за того, что люди не пришли», — добавил Дворчик, призвав граждан все же вакцинироваться.

Ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановили использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. В свою очередь компания AstraZeneca опубликовала документ с заверениями в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что ее выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн человек, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании. Регулятор ЕС объявил о признании вакцины AstraZeneca безопасной и эффективной 18 марта. Консультативный комитет по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения также пришел к выводу, что польза от вакцинации препаратом AstraZeneca перевешивает риски.

Вакцинация от коронавируса началась в Польше 27 декабря 2020. За минувшие месяцы в страну поступило почти 5,8 млн доз вакцины компаний Pfizer, Moderna, а также AstraZeneca, от которой Польша не отказывалась. Более 4,9 млн доз уже использовано: первую дозу вакцины получили более 3,2 млн жителей Польши, вторую — около 1,7 млн.