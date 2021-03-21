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Белорусской оппозиции не разрешили праздновать в этом году «День воли»

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Белорусской оппозиции не разрешили праздновать в этом году «День воли»

Оппозиция Беларуси, скорее всего, не сможет официально отпраздновать «День воли», согласие на проведение мероприятия не дало министерство внутренних дел, сообщили СМИ в воскресенье в офисе Белорусской социал-демократической партии («Грамада»).

«Система получения разрешения на проведение массового мероприятия такова, что Мингорисполком просит заявителей подписать документ у ряда госорганов, в том числе и МВД. Мы уже получили отказ от МВД, и теперь у нас есть право обжаловать его в установленном порядке. Но сделать этого мы не успеем и, соответственно, разрешения получить не сможем», — сказала представитель офиса.

По ее мнению, мэрия Минска косвенно создала ситуацию, при которой оппозиция не будет в этом году праздновать «День воли».

В марте представители нескольких оппозиционных партий и объединений Белоруссии подали в Мингорисполком заявку на празднование «Дня воли», которое, как предполагалось, будет представлять из себя шествие, митинг и концерт. Оппозиция Беларуси традиционно празднует «День воли» 25 марта, что приурочено к очередной годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики. БНР была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года в условиях немецкой оккупации. В 1919 году в стране была установлена советская власть, а правительство БНР было вынуждено эмигрировать.

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Ранее глава КГБ Беларуси Иван Тертель сообщал, что спецслужбам якобы известно о планах по дестабилизации в стране в период 25-27 марта. Тертель отмечал, что получена информация о трех сценариях акций протеста в Минске в этот период, в том числе — с нанесением увечий гражданам и столкновениями с правоохранителями.

Беларусь
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