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Полиция Амстердама вновь применила водометы для разгона демонстрации

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Полиция Амстердама вновь применила водометы для разгона демонстрации

Правоохранительные органы Нидерландов вновь задействовали водометы для разгона демонстрации на Музейной площади в Амстердаме. Об этом сообщила в воскресенье Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

Днем ранее на этой же площади прошла аналогичная несанкционированная акция протеста. Для разгона ее участников были задействованы водометы и конная полиция. Полицейские задержали 58 человек.

В воскресенье демонстранты снова собрались на площади и вновь правоохранительные органы были вынуждены задействовать водометы после того, как протестующие отказались подчиняться указаниям и разойтись. Об арестах пока не сообщается.

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Основной причиной подобных акций, проходящих каждые выходные уже два месяца назад, являются меры, введенные в стране для борьбы с распространением коронавируса, в частности комендантским часом, который действует с 21:00 по 04:30. К этому в последнее время добавилось требование права «попить кофе»: именно под таким предлогом, подразумевающим право на свободу собраний, организаторы акций распространяют информацию в социальных сетях о предстоящих демонстрациях. Логика участников акций заключается в следующем: мало того, что мерами по борьбе с коронавирусом правительство ограничивает основные права и свободы, так людям еще и запрещается собираться для того, чтобы выразить в связи с этим свое недовольство. В свою очередь власти объясняют необходимость разгона демонстраций тем, что они являются несанкционированными, а их участники нарушают правила, в частности не соблюдают дистанцию в 1,5 м друг от друга.

Нидерланды, Амстердам
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