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Навальный рассказал о своих «любимых моментах» в колонии

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Навальный рассказал о своих «любимых моментах» в колонии

В Instagram Алексея Навального опубликовано сообщение, в котором российский оппозиционер рассказал о «любимых моментах дня» в колонии.

Первым «любимым моментом» Навальный назвал утреннее построение, когда в 6:10 все заключенные слушают гимн России. «Мужчины в черных тюремных робах, сапогах и меховых шапках стоят в темноте с руками за спиной, и над всей зоной через репродуктор на высоком столбе раздается: «Славься, Отечество наше свободное», — написал оппозиционер.

Вторым «любимым моментом» Навальный назвал зарядку во дворе колонии, в конце которой заключенные маршируют на месте. Он сравнил это с фильмом «Звездные войны: Империя наносит ответный удар», а марширующих во дворе — с имперскими штурмовиками, у которых в руках железные ломы вместо лазерных винтовок. «Где бы они ни были, ровно в 6:05 они слушают гимн, в 6:10 делают зарядку, а в 6:30 раскладывают кашу по своим металлическим мискам и разливают по металлическим кружкам сладкий чай», — рассказал оппозиционер.

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При этом Навальный предположил, что у читателей его Instagram день проходит по-другому: начинается с утреннего кофе и ответов на электронные письма, а продолжается прочтением сообщений в социальных сетях.

Навальный отбывает наказание в колонии общего режима ИК-2 в городе Покрове Владимирской области.

Алексей Навальный
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