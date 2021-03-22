ЕС назвал условия для нормальных отношений с Россией

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным заявил о серьезных разногласиях между сторонами. Об этом сообщает пресс-служба совета.
Мишель пояснил, что отношения с Россией могут развиваться в более позитивном русле, если та выполнит условия минских соглашений, прекратит кибератаки на западные ресурсы и будет соблюдать права человека.
Стороны обсудили во время разговора ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, отмечает пресс-служба Совета Европы.
«Шарль Мишель повторил призыв ЕС к российским властям освободить г-на Навального и провести прозрачное расследование покушения на него», — говорится в сообщении.
Кроме того, Мишель и Путин обменялись мнениями о пандемии и вакцинации, а также о других региональных и глобальных проблемах.
В начале марта ЕС ввел персональные санкции в отношении российских чиновников из-за преследования Навального. Под них попали несколько высокопоставленных чиновников. Всем запрещен въезд в ЕС, их европейские активы подлежат заморозке, а резиденты союза не могут предоставлять им никакие финансовые услуги. Вслед за ЕС санкции против России ввели и США.
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