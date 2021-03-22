ЕС назвал условия для нормальных отношений с Россией

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным заявил о серьезных разногласиях между сторонами. Об этом сообщает пресс-служба совета.

Мишель пояснил, что отношения с Россией могут развиваться в более позитивном русле, если та выполнит условия минских соглашений, прекратит кибератаки на западные ресурсы и будет соблюдать права человека.

Стороны обсудили во время разговора ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, отмечает пресс-служба Совета Европы.

«Шарль Мишель повторил призыв ЕС к российским властям освободить г-на Навального и провести прозрачное расследование покушения на него», — говорится в сообщении.

Кроме того, Мишель и Путин обменялись мнениями о пандемии и вакцинации, а также о других региональных и глобальных проблемах.

В начале марта ЕС ввел персональные санкции в отношении российских чиновников из-за преследования Навального. Под них попали несколько высокопоставленных чиновников. Всем запрещен въезд в ЕС, их европейские активы подлежат заморозке, а резиденты союза не могут предоставлять им никакие финансовые услуги. Вслед за ЕС санкции против России ввели и США.