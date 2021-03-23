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В Украине за сутки привили почти 11 тысяч человек

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В Украине за сутки привили почти 11 тысяч человек

В Украине за прошедшие сутки сделали 10 904 прививки от коронавируса. Все — первая доза.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Больше всего за сутки вакцинировали в Киеве — 1030 прививок. В целом по регионам было проведено столько прививок:

Винницкая область — 490 прививок;
Волынская область — 200 прививок;
Днепропетровская область — 960 прививок;
Донецкая область — 150 прививок;
Житомирская область — 590 прививок;
Закарпатская область — 500 прививок;
Запорожская область — 310 прививок;
Ивано-Франковская область — 454 прививки;
Киевская область — 310 прививок;
Кировоградская область — 300 прививок;
Луганская область — 150 прививок;
Львовская область — 880 прививок;
Киев — 1030 прививок;
Николаевская область — 250 прививок;
Одесская область — 320 прививок;
Полтавская область — 620 прививок;
Ровенская область — 400 прививок;
Сумская область — 450 прививок;
Тернопольская область — 510 прививок;
Харьковская область — 310 прививок;
Херсонская область — 510 прививок;
Хмельницкая область — 160 прививок;
Черновицкая область — 110 прививок;
Черниговская область — 100 прививок;
Черкасская область — 840 прививок.

Прививки проводились 172 мобильными бригадами и 156 пунктами прививки.

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Всего с начала кампании в Украине первую дозу вакцины получили 121 928 человек, две дозы — один украинец. По состоянию на 22 марта в лист ожидания вакцинации записались 321 095 человек.

Отметим, по сравнению с вчерашним днем, в стране сделали на более чем 8 тысяч прививок больше.

Вчера в Украине стартовал новый этап вакцинации — к мобильным бригадам добавились центры прививок.

вакцинация
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Мнения

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Алексей Калиниченко
политический аналитик

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журналист

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Анна Дианова
политический обозреватель

Миссия фильма «Паломница» - вернуть внимание людей к самому важному – душе, Богу, вере, человеколюбию

Вера в наши дни не просто вопрос духовности: вера - это оплот и спасательный круг для современного человека и общества в целом. Правительства сегодня очень боятся веры, поэтому так стараются ее уничтожить, подменяя ложными свободами. Человек в вере силен и не одинок. Фильм «Паломница» Оксаны Марченко стоит расценивать именно как желание остановить пагубные процессы разложения в обществе, которые проводятся сегодня целенаправленно правительствами прогрессивно-либеральных стран, в том числе, в Украине, и вернуть внимание людей к самому важному – душе, Богу, вере, человеколюбию.
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