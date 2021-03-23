В Украине за сутки привили почти 11 тысяч человек

В Украине за прошедшие сутки сделали 10 904 прививки от коронавируса. Все — первая доза.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Больше всего за сутки вакцинировали в Киеве — 1030 прививок. В целом по регионам было проведено столько прививок:

Винницкая область — 490 прививок;

Волынская область — 200 прививок;

Днепропетровская область — 960 прививок;

Донецкая область — 150 прививок;

Житомирская область — 590 прививок;

Закарпатская область — 500 прививок;

Запорожская область — 310 прививок;

Ивано-Франковская область — 454 прививки;

Киевская область — 310 прививок;

Кировоградская область — 300 прививок;

Луганская область — 150 прививок;

Львовская область — 880 прививок;

Киев — 1030 прививок;

Николаевская область — 250 прививок;

Одесская область — 320 прививок;

Полтавская область — 620 прививок;

Ровенская область — 400 прививок;

Сумская область — 450 прививок;

Тернопольская область — 510 прививок;

Харьковская область — 310 прививок;

Херсонская область — 510 прививок;

Хмельницкая область — 160 прививок;

Черновицкая область — 110 прививок;

Черниговская область — 100 прививок;

Черкасская область — 840 прививок.

Прививки проводились 172 мобильными бригадами и 156 пунктами прививки.

Всего с начала кампании в Украине первую дозу вакцины получили 121 928 человек, две дозы — один украинец. По состоянию на 22 марта в лист ожидания вакцинации записались 321 095 человек.

Отметим, по сравнению с вчерашним днем, в стране сделали на более чем 8 тысяч прививок больше.

Вчера в Украине стартовал новый этап вакцинации — к мобильным бригадам добавились центры прививок.