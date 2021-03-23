Французский суд постановил закрыть «бюро ДНР» в Марселе

Суд города Экс-ан-Прованс постановил во вторник закрыть расположенный в Марселе представительский центр самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Марселе. Об этом во вторник ТАСС сообщил глава центра Юбер Файяр.
«Французский суд постановил во вторник распустить наш представительский центр», — сказал Файяр.
Он отметил, что «апелляционный суд Экс-ан-Прованса принял это решение несмотря на то, что суд первой инстанции ранее признал законность ассоциации».
До 1998 года Файяр был членом крайне правой партии «Национальный фронт» и вышел из нее вместе с одним из бывших лидеров французских крайне правых Брюно Мегре. Сейчас политик входит в правопопулистское движение «Вставай, Франция».
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