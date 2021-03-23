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Степанов заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в Украине

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Степанов заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в Украине

Ситуация с распространением COVID-19 на территории Украины ухудшается, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

«Сегодня установлен антирекорд по количеству умерших — впервые более 300 граждан ушли из жизни за сутки. Напряженная ситуация остается в Закарпатской, Ивано-Франковской, Винницкой, Николаевской, Львовской областях. Львовская область по показателях перешла на „красный“ уровень эпидопасности», — сказал чиновник, которого цитирует Интерфакс-Украина.

Министр отметил, что значительно выросло количество случаев выявления болезни на прошлой неделе.

«За минувшую неделю выявили 86,708 тыс. новых случаев COVID-19, что почти на 26 тыс. больше по сравнению с предыдущей неделей (60,748 тыс. случаев). Также выросло количество госпитализаций — по состоянию на утро понедельника в медучреждениях пребывало 36,6 тыс. человек с COVID-19. Выросло также и количество летальных случаев — за минувшую неделю зафиксировано 1,665 тыс. случаев, что на 300 больше, чем на предыдущей неделе», — сказал он.

Министр добавил, что при этом выросло количество тестирований — провели более 531 тыс. тестирований методом ПЦР и экспресс-тестами за неделю.

По его словам, средняя загруженность кислородных коек по стране составляет около 55%. При этом в Киеве загруженность более 70%.

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Степанов подчеркнул, что ситуация ухудшается, в частности из-за распространений британского штамма вируса по всей стране.

«Сегодня собираю рабочую группу, которая рассматривает клинические протоколы, чтобы выяснить есть ли необходимость вносить изменения и закупать дополнительные лексредства в связи с распространением британского штамма», — сказал министр.

Максим Степанов, коронавирус
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