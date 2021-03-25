Войти
Тариф на электроэнергию с 1 апреля решили не менять
жкх
Тариф на электроэнергию с 1 апреля решили не менять
Зеленский подписал указ о национализации «Мотор Сич»
официально
Зеленский подписал указ о национализации «Мотор Сич»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

прогноз
RSS

Гейтс спрогнозировал, когда мир вернется к нормальной жизни после пандемии

295
Гейтс спрогнозировал, когда мир вернется к нормальной жизни после пандемии

Возвращение к нормальной жизни после пандемии должно произойти к концу 2022 года. Такое мнение выразил основатель компании Microsoft Билл Гейтс в распространенном в четверг интервью польскому телеканалу ТВН24 и изданию Gazeta Wyborcza.

«До конца 2022 года мы должны практически полностью вернуться к нормальной жизни, если будем работать вместе», — сказал он.

«Это невероятная трагедия. Мы в состоянии оценить потери для экономики, но не можем оценить потери, связанные с образованием, и тем, как на нас повлияли ограничения, которые нам пришлось ввести, чтобы избежать смерти большого числа людей», — отметил Гейтс.

Он отмечает, что близится завершение пандемии для США и Европы. «Вероятно, к концу года объем вакцинации достигнет уровня, когда заболеваемость начнет падать, хоть и будет далека от нулевой. Однако вернутся, например, нормальные занятия в школах. Но пока мы не избавимся от пандемии во всем мире, у нас будет много таких ограничений, как маски и запрет массовых мероприятий», — считает Гейтс.

При этом он подчеркнул, что многие страны могли бы справиться с ситуацией намного лучше, если обратились бы «к нужным ученым, которые рекомендовали бы следить за числом тестов и позаботиться об изоляции». «Самое важное, что были такие люди, как я, которые предупреждали и говорили о риске. За небольшую цену можно было приготовиться и избежать проблем. К сожалению, рекомендованные инвестиции не были реализованы. Среди них было предложение, чтобы иметь возможность как можно скорее диагностировать больных», — сказал он.

Читайте также: В Госдепе США объяснили, почем Байден не звонит Зеленскому

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 123,9 млн, увеличившись за сутки более чем на 461 тыс. Согласно опубликованным в среду данным Всемирной организации здравоохранения, количество летальных исходов возросло более чем на 8,3 тыс., превысив 2,72 млн.

Билл Гейтс, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 25 марта 2021
Среда, 24 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Зрители скоро закидают это шоу гнилыми помидорами

Функционирующий исключительно на принципах шоу-бизнеса политический проект заведомо обречен. Наглядный пример - веселые «зеленские» ребята, которые, даже промотав кредит народного доверия, все равно продолжают думать, что госуправление - это такая себе индустрия дипломатических, общественно-политических, социальных и экономических развлечений. Где бестолковая погоня за сиюминутным «вау-эффектом», дешевым пиаром и «нарисованными» на заказ рейтингами подменяет собой диалог с обществом, разумное тактическое и стратегическое планирование, последовательность, прагматизм и созидание.
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Если мы хотим вернуться к нормальной жизни, нужно больше вакцины. А, «стратегические партнеры» не дают?

Если мы хотим вернуться к нормальной жизни, а не существовать от локдауна к локдауну, тогда нужен контроль за темпами вакцинации. А если мы хотим контролировать темпы вакцинации, тогда надо надеяться на свои силы.
Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

«Слуги» умывают руки: вакцинация – это проблема самих вакцинированных

«Слуги» сдали «суверенный иммунитет» Украины на милость транснациональных фармкомпаний и жадных проходимцев.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016