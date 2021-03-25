В Госдепе США объяснили, почем Байден не звонит Зеленскому

Президент США Джо Байден до сих пор не провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за того, что «звонок должен быть прикреплен действиями». При этом в США ожидают, что такой разговор состоится в ближайшее время.

Об этом в интервью «Голос Америки» сообщил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

«Важно понимать: звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями... Это вопросы, который стоят на повестке дня США и Украины. Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха... Но для этого успеха должны быть правильные действия и правильные реформы», — сказал Кент.

Ранее Washington Post сообщал, что администрация Байдена откладывает его телефонный разговор с Зеленским, ожидая от президента Украины больших усилий в борьбе с коррупцией и ряда реформ.