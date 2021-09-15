Гейтс считает мир не готовым к новой пандемии

Сооснователь корпорации Microsoft, один из богатейших людей мира Билл Гейтс считает, что мир прилагает недостаточно усилий, чтобы подготовиться к новой пандемии. Об этом он сказал в интервью газете The Wall Street Journal.

«Я несколько обеспокоен тем, что в мире уделяется меньше внимания готовности к пандемии, чем я ожидал», — сказал миллиардер.

Чтобы подготовиться должным образом, необходимо научиться изготавливать вакцину в течение 100 дней и иметь производственные мощности для ее изготовления в течение последующих 100 дней, чтобы покрыть мировые потребности. По его мнению, эта задача выполнима.

Издание напоминает, что Гейтс еще несколько лет назад предупреждал об угрозе пандемии.

В январе сооснователь Microsoft сравнивал пандемию коронавируса со Второй мировой войной и призывал относиться к этой угрозе как к угрозе новой войны. «Чтобы остановить следующую пандемию, потребуется тратить десятки миллиардов долларов в год — большие инвестиции, но помните, что пандемия COVID-19, по оценкам, обойдется миру в $28 трлн. Мир должен потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы (и предотвратить миллионы смертей). Я думаю об этом как о лучшем и наиболее экономичном страховом полисе, который может купить мир», — писал миллиардер в своем блоге. Новая пандемия может быть «в десятки раз хуже», предупреждал он.

Гейтс также говорил о том, что мир предпринимает недостаточно шагов, чтобы положить конец нынешней пандемии, поэтому ситуация может нормализоваться не раньше 2022 года.

Сторонники теории заговора тем временем обвиняли миллиардера в том, что он связан с пандемией COVID-19. По их мнению, коронавирус был создан Гейтсом, чтобы он мог под видом вакцинации чипировать население Земли и захватить мир. «Недостоверная информация мешает вакцинации, из-за этого эпидемия продлится дольше», — отвечал на нападки бизнесмен.