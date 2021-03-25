Движение по Суэцкому каналу полностью остановлено – «пробка» стоит почти до Индии

Движение по Суэцкому каналу полностью остановлено в обоих направлениях из-за проведения операции по снятию с мели застрявшего поперек русла контейнеровоза. Об этом сообщил в четверг официальный представитель администрации канала Джордж Сафуат.

«Временно полностью приостановлено движение по каналу», — говорится в его заявлении.

Днем ранее с севера на юг по старому руслу канала прошли 13 судов. С юга на север движение остановлено со вторника, когда контейнеровоз компании Ever Given заблокировал проход по каналу, и к настоящему моменту «пробка» из судов растянулась почти до Индии.

К операции по снятию судна с мели привлечены специалисты нидерландской компании Boskalis, оказывающей услуги в сфере строительства и содержания морской инфраструктуры. Именно эта компания в 2014-2015 годах осуществляла дноуглубительные работы при прокладке нового русла канала.

При этом на то, чтобы освободить севший на мель контейнеровоз Ever Given и разблокировать движение по Суэцкому каналу, может потребоваться несколько недель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Питера Бердовски, главу компании Boskalis.