Владелец контейнеровоза Ever Given заплатит Суэцкому каналу $540 млн

Управление Суэцкого канала и компания — владелец контейнеровоза Ever Given, ставшего причиной блокировки в марте русла канала, смогли после трех месяцев сложных переговоров урегулировать кризис по взаимному согласию. Стороны договорились о финансовой компенсации в размере $540 млн, сообщили в среду ТАСС в управлении стратегически важной водной артерии страны.

«Было решено урегулировать кризис по взаимному согласию между управлением канала и судовладельцем с получением компенсации в $540 млн, из которых 240 млн будут выплачены на первом этапе, а оставшиеся 300 млн — в течение года в рассрочку, а канал получит еще современный катер-буксир», — рассказал собеседник агентства.

Через некоторое время в Исмаилии состоятся церемония подписания мирового соглашения и пресс-конференция для журналистов. Позднее в среду контейнеровоз с грузом сможет продолжить начатый еще в марте путь в Роттердам. Накануне суд по экономическим и хозяйственным вопросам официально снял арест с контейнеровоза.

23 марта шедшее под панамским флагом судно Ever Given длиной 400 м перегородило одномагистральную южную часть канала, из-за сильного ветра и песчаной бури изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега. Шесть дней ушло на стаскивание судна с мели. За это время в очередь на проход выстроились более 400 судов, пробка растянулась почти до Индии.

Управление канала потребовало от владельца судна компенсацию в размере $916 млн за нанесенный ущерб, а также затраты по снятию контейнеровоза с мели. В мае управление согласилось уменьшить сумму до $550 млн. Все это время судно стояло под арестом в районе Большого и Малого Горьких озер между двумя отрезками канала.