Снятое с мели в Суэцком канале судно начало движение на север

Снятый с мели в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given с помощью буксиров начал движение на север в сторону озер. Там будет проведен технический осмотр судна. Об этом сообщило в понедельник управление Суэцкого канала.
«Судно начало движение на север в сторону озер, где будет произведен его технический осмотр, — сообщил СМИ представитель управления. — Буксиры страхуют движение контейнеровоза, который идет на собственном ходу, его винты вращаются».
Японская компания Shohei Kisen, которая владеет застрявшим в Суэцком канале контейнеровозом Ever Given, также подтвердила, что судно успешно сошло с мели. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что соответствующую информацию Shohei Kisen получила от капитана контейнеровоза.
После того как в утренние часы понедельника с помощью 17 буксиров удалось стянуть судно с мели, оно встало у берега под небольшим углом. Специалисты ожидали начала прилива и подъема воды в канале, чтобы оттащить контейнеровоз к середине русла и отправить на техосмотр севернее по каналу, где он впадает в Большое и Малое горькие озера, а после них уже течет по двум руслам — старому и новому.
Между тем около 16:00 начали поступать сообщения, что Ever Given из-за сильного ветра и приливного течения частично развернулся и снова встал почти поперек водной артерии. Позднее они были опровергнуты управлением канала. Однако на транслировавшихся в прямом эфире кадрах египетского телевидения было видно, что контейнеровоз значительно удалился кормой от берега, что также фиксировал сервис отслеживания треккинга морских судов Marinetraffic.
Через непродолжительное время уже стала поступать картинка, как стоящий посреди канала контейнеровоз начал двигаться. Его начальная скорость была порядка полутора морских узлов (чуть менее 3 км/ч), а где-то через полчаса он уже разогнался до 4,5 узла (8,3 км/ч). Заметен небольшой крен на левый борт, однако, как заверил телеканал Al Arabiya один из работающих на канале лоцманов, угрозы он не представляет. «Наклон корабля вызван произведенной ранее откачкой из резервуаров судна балластных вод», — отметил он.
Как сообщили в управлении, навигация на Суэцком канале возобновится через несколько часов. К настоящему моменту у северного и южного входов в канал ожидают прохода более 400 судов.
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