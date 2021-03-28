Еще два буксира идут в Суэцкий канал для помощи севшему на мель судну

Два дополнительных буксира следуют в Суэцкий канал для помощи в снятии севшего на мель контейнеровоза Ever Given, сообщает портал по отслеживанию судов в реальном времени Marine Traffic.

Отмечается, что буксирные судна Alp Guard и Carlo Magno уже находятся недалеко от города Суэц.

Ранее попытка снять с мели заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз не увенчалась успехом, судно вновь попробуют освободить в воскресенье во время прилива.

В субботу глава администрации Суэцкого канала Усама Рабеа заявил, что снять судно с мели пытаются 10 буксиров. Он отметил, что ситуация осложняется размерами судна и числом контейнеров на нем. По его словам, число судов, ожидающих прохода через канал, достигло 321.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.

Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели.