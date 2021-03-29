Навигацию по Суэцкому каналу могут возобновить уже через несколько часов

Навигация по Суэцкому каналу возобновится после отправки на техосмотр снятого с мели контейнеровоза Ever Given, который стоит вдоль берега. Как пояснил в понедельник агентству ТАСС источник в кризисном штабе этой водной магистрали Египта, это произойдет около полудня, когда начнется прилив.
«В 11:30 (12:30 по Киеву) начинается прилив, уровень воды поднимется примерно на два метра, — сказал собеседник агентства. — Сейчас контейнеровоз стоит вдоль берега под небольшим углом. С приливом мы попытаемся оттащить его к середине русла и отправить на техосмотр к озерам севернее по каналу. После этого возобновится навигация».
Как пояснил источник, этого сценария будут придерживаться специалисты, однако что будет происходить в реальности и сколько времени это все займет, сказать сложно. По некоторой информации, у судна может быть поврежден расположенный в носовой части резервуар с балластными водами.
Застрявший пять дней назад поперек Суэцкого канала контейнеровоз удалось стащить в понедельник рано утром с мели и вывести на фарватер в сторону севера.
Успеху операции содействовал спровоцированный приливом подъем на один метр уровня воды в канале. Существенную помощь оказал мощный буксир ALP GUARD с тягой 285 тонн, пришедший из Нидерландов в воскресенье вечером.
К настоящему моменту у северного и южного входов в канал ожидают прохода порядка 400 судов.
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