Цена нефти пошла вниз после разблокирования Суэцкого канала

Цены на нефть снизились во время утренней торговой сессии. По состоянию на 08:13 по Киеву фьючерс на баррель Brent на лондонской бирже ICE торговался по $63,12, что на 2,25% ниже уровня закрытия торгов в прошлую пятницу. Позднее котировки отскочили и на 9:40 снижались на 1,7%.
Котировки пошли вниз на новости о снятии контейнеровоза Ever Given с мели в Суэцком канале.
Операция по снятию контейнеровоза с мели продолжалась около недели. Спасателям удалось освободить Ever Given только после того, как они извлекли 27 тыс. кубометров песка, углубившись в берега канала.
По информации Bloomberg, в воскресенье около канала скопилось 453 судна. Из них 27 — нефтяные танкеры и 11 — газовозы.
Сверхтяжелый контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале 23 марта, в результате перегородив весь фарватер. По сообщению администрации Суэцкого канала, это произошло из-за плохой видимости, одной из причин которой была пыльная буря в Египте. В результате движение по каналу было заблокировано в обе стороны.
Суэцкий канал является важной артерией для доставки нефти с Ближнего Востока в Европу и США, а также для перевозки нефтепродуктов, в том числе мазута, в Азию. По подсчетам Управления энергетической информации США (EIA), на маршрут через Суэцкий канал приходится 10% морских перевозок нефти в мире и 8% сжиженного природного газа (СПГ). Блокировка канала привела к росту стоимости морских перевозок по всем направлениям.
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