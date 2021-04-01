Навальный уже потерял в колонии 8 килограмм

После поступления в колонию во Владимирской области объявивший голодовку российский оппозиционный политик Алексей Навальный потерял 8 кг. Об этом сообщается на его странице в Twitter. Навальный был этапирован в конце февраля.
«Всех объявивших голодовку заключенных положено взвешивать. По документам в колонию он (Навальный. — Ред.) приехал 93 кг, сейчас 85. То есть 8 кг еще до голодовки», — говорится в сообщении, размещенном в соцсетях оппозиционера.
Навальный связывает потерю веса с тем, что ему не дают спать и по ночам будят каждый час. Он называет это формой пытки.
Ранее Навальный объявил голодовку из-за того, что ему якобы отказали в медицинской помощи. Оппозиционер жаловался на боли в спине и в ноге. В свою очередь, власти заявили, что Навальному оказывается вся необходимая медицинская помощь «в соответствии с его текущими медицинскими показаниями».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016